Yılanların dansı böyle görüntülendi! İşte o anlar…

Erzurum’un Oltu ilçesinde bir vatandaş çalılıkların arasında adeta dans eden iki yılanı görüntüledi. Yaklaşık 15 dakika gibi bir süre dans eden yılanlar çalılıklar içerisinde gözden kayboldular.

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