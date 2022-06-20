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Mantar zehirlenmelerine karşı uyarı! Vakalar arttı

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Giriş: 20.06.2022 13:57
Son dakika haberi... Yağışların ardından mantarlar çıktı. Uzmanlar da emin olunmayan mantarların tüketilmemesi konusunda uyardı. Türkiye'de her yıl ortalama 30 kişi mantar zehirlenmesinden hayatını kaybederken yüzlerce kişinin organlarında da ağır hasar oluşuyor.
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Mantar zehirlenmeleri arttı
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