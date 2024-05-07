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Kamyona ok gibi saplanan otomobil hurda yığınına döndü: 1 ölü

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 07.05.2024 09:43
Ankara’da park halinde olduğu iddia edilen kamyona çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.
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