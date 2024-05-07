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Öğretmen adayları dikkat! Bakan Tekin'in açıklama yapacağı saat belli oldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.05.2024 09:28
Son dakika haberine göre Öğretmen adaylarının merakla beklediği haber geldi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Yekin saat 9,30'da öğretmen atamalarına ilişkin açıklama yapacak.
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