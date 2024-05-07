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Antalya'daki teleferik kazasıyla ilgili iddianame hazır! 27 yıl hapis istemi

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 07.05.2024 09:03
Antalya'da meydana gelen teleferik kazasıyla ilgili iddianame hazırlandı. İddianame 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. 36 sayfalık iddianamede 13 müşteki ve 12 şüpheli yer aldı. Sanıkların bilinçli taksirle ölüme sebep olmaktan 27 yıl hapsi istendi.
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