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Kariye Camii 79 yıl sonra ibadete açıldı! Afasofya modeli ile hizmet verecek

ahaber.com.tr
Pınar Özenç
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Giriş: 07.05.2024 09:20
Fatih'te bulunan Kariye Camii'nin uzun süredir devam eden restorasyonunda sona gelindi. 79 yıl önce müzeye çevrilen kariye camii Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından ibadete açıldı.
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Kariye Camii 79 yıl sonra ibadete açıldı!
Kariye Camii 79 yıl sonra ibadete açıldı!
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