26 Nisan 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Maltepe’de 3 asırlık tarihi yalı hamamında yangın

Maltepe’de 3 asırlık tarihi yalı hamamında yangın

ahaber.com.tr
İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.04.2024 11:14
Maltepe’de bulunan 3 asırlık tarihi Yalı Hamamı'nda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Yangını söndürme çalışmaları böyle görüntülendi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ayıya şaşırtan not
Ayıya şaşırtan not
3 asırlık tarihi hamamda yangın!
3 asırlık tarihi hamamda yangın!
Jordan imzalı ayakkabılar gümrükte
Jordan imzalı ayakkabılar gümrükte
Gömerken yakalandı! Ahıra girip...
Gömerken yakalandı! Ahıra girip...
Afrika çöl tozu böyle görüntülendi
Afrika çöl tozu böyle görüntülendi
Tek oturmak istedi! Otobüsü birbirine kattı
Tek oturmak istedi! Otobüsü birbirine kattı
Korkunç kaza! Otobüsten böyle düştü
Korkunç kaza! Otobüsten böyle düştü
Yeni müfredat açıklanıyor
Yeni müfredat açıklanıyor
Fabrika küle döndü! Hasar büyük
Fabrika küle döndü! Hasar büyük
Marmara Denizi’nde ceset bulundu!
Marmara Denizi’nde ceset bulundu!
Veliden kadın öğretmene yumruk
Veliden kadın öğretmene yumruk
Sözleşmeli sağlık çalışan alımı Resmi Gazete’de
Sözleşmeli sağlık çalışan alımı Resmi Gazete’de
Daha Fazla Video Göster