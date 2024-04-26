Maltepe’de 3 asırlık tarihi yalı hamamında yangın

Maltepe’de bulunan 3 asırlık tarihi Yalı Hamamı'nda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Yangını söndürme çalışmaları böyle görüntülendi.

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