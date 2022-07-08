Kurban derileri milli servet! Kurban derisi nasıl muhafaza edilir? Uzman isim uyardı: Bunu sakın yapmayın!

Kurban Bayramı'nda kesilen hayvan derilerinin yaklaşık ham madde değeri 500 milyon lira civarını buluyor. Deriler işlendikten sonra katma değeri 5 milyar liraya kadar çıkıyor. Peki kurban derileri nasıl muhafaza edilmeli? Detayları A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan aktardı. Veteriner Seyit Ahmet Bakır, vatandaşlara kritik uyarılarda bulundu.

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