Kovid-19 belirtileri değişti! Tat ve koku alma, nefes darlığı belirtileri yok... İşte Kovid-19’un yeni belirtileri (BA.5 varyantı belirtileri)

2 yılı aşkın sürede tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 belirtileri, BA.5 varyantı ile birlikte değişiklik gösterdi. Vaka sayıları yeniden yükselişe geçerken yeni varyantla birlikte TAT VE KOKU ALMA, NEFES DARLIĞI gibi en çok görülen belirtilerinde düşüş gözlemlendi. Detayları A Haber muhabiri Kübra Bal aktardı.

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