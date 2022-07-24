24 Temmuz 2022, Pazar
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Kovid-19 belirtileri değişti! Tat ve koku alma, nefes darlığı belirtileri yok... İşte Kovid-19’un yeni belirtileri (BA.5 varyantı belirtileri)
2 yılı aşkın sürede tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 belirtileri, BA.5 varyantı ile birlikte değişiklik gösterdi. Vaka sayıları yeniden yükselişe geçerken yeni varyantla birlikte TAT VE KOKU ALMA, NEFES DARLIĞI gibi en çok görülen belirtilerinde düşüş gözlemlendi. Detayları A Haber muhabiri Kübra Bal aktardı.