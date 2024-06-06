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Fatih'te öğretmene silahlı saldırı! Kurşun yağdırdılar Abdulbaki Durmaz hayatını kaybetti

ahaber.com.tr
Mehmet Zeyrek
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Giriş: 06.06.2024 15:09
Son dakika haberine göre Fatih'de 44 yaşındaki Abdulbaki Durmaz isimli öğretmenin aracına şüpheli 1 kişi kurşun yağdırdı. Çok sayıda merminin vücuduna isabet etmesi sonucu Durmaz hayatını kaybetti.
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