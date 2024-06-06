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Kurban pazarında büyük ve küçükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar? Kurbanlık seçerken nelere dikkat etmeli?

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.06.2024 13:55
Bayrama sayılı günler kala kurban pazarlarında hareketlilik var. A Haber muhabiri Barış Türel son durumu aktardı.
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Kurbanlık seçerken nelere dikkat etmeli?
Kurbanlık seçerken nelere dikkat etmeli?
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