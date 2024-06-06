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Taksi parasını ödemek istemediler! Taksici peşlerinden koşup yakaladı

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 06.06.2024 14:51
İstanbul Maltepe'de para vermek istemeyen yolcularla taksi şoförü arasında tartışma çıktı. Kaçmaya çalışan yolcuları taksici durdurdu. Şoför pos makinesini aldığı sırada 2 kişi hızla kaçmaya çalıştı. Tartışma sonunda yolcular kredi kartı ile ödeme yapıp uzaklaştı...
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Taksi parasını ödemek istemediler!
Taksi parasını ödemek istemediler!
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