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Adıyaman'daki 4,2'lik deprem daha büyüğünü tetikler mi? Uzman isim A Haber'de yanıtladı

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 06.06.2024 14:27
Son dakika deprem haberi… Adıyaman 4,2’lik deprem ile sallandı. AFAD’ın yaptığı açıklamaya göre Çelikhan merkezli deprem saat 13.47’de meydana geldi. Deprem Uzmanı Prof. Dr. Bülent Oruç, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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