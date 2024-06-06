Adıyaman'daki 4,2'lik deprem daha büyüğünü tetikler mi? Uzman isim A Haber'de yanıtladı

Son dakika deprem haberi… Adıyaman 4,2’lik deprem ile sallandı. AFAD’ın yaptığı açıklamaya göre Çelikhan merkezli deprem saat 13.47’de meydana geldi. Deprem Uzmanı Prof. Dr. Bülent Oruç, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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