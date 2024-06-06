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İstanbul’un ölüm binaları! Küçükçekmece’de 12 karlı bina dokunsak yıkılacak…

Tülay Ayçiçek
ahaber.com.tr
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Giriş: 06.06.2024 13:19
Güncelleme:06.06.2024 13:38
Küçükçekmece'de geçtiğimiz pazar günü kendiliğinden çöken bina, gözleri bu halde olan diğer yapılara çevirdi. 2 bine yakın yüksek riskli bina dokunsan yıkılacak durumda. A Haber muhabiri Kübra Kılıç’ın konuğu olan gayrimenkul uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı önemli değerlendirmelerde bulundu.
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