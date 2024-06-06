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Merdivenden inmeden yer değiştirmek istedi, sırtüstü yere çakıldı

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 06.06.2024 14:35
Güncelleme:06.06.2024 14:37
Elazığ’da et ürünleri satan bir işletmede temizlik yapan bir kişi, inmeden yer değiştirmek istediği merdivenden yere çakıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Merdivenden inmek istemedi sırtüstü yere çakıldı
Merdivenden inmek istemedi sırtüstü yere çakıldı
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