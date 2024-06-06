06 Haziran 2024, Perşembe
80'li yılların efsane filmi 'Şendul Şaban'da oynayan kız bakın aslında kimmiş! Kemal Sunal'a çok benziyordu...
'Şendul Şaban' filmindeki küçük kız bakın kimin kızı çıktı! Kemal Sunal'ın unutulmaz filmlerinden biri olan "Şendul Şaban", 1985 yılında çekilmiş ve Türk sinemasının klasikleri arasında yerini almıştı. Başrollerinde Kemal Sunal, Nevra Serezli, Ayşen Gruda ve Halit Akçatepe gibi usta oyuncuların yer aldığı film, komedi türündeki sahneleriyle izleyicilerin gönlünde taht kurmuştu. Eski bölümleri hala izlenmek olan filmin minik yıldızı hakkında çıkan gerçek herkesi şaşkına çevirdi. İşte Kemal Sunal'a benzetilen o kız meğer...
Giriş Tarihi: 06.06.2024 13:09 Güncelleme Tarihi: 06.06.2024 13:10
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