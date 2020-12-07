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Korkulu rüya haline gelmişti! Ava giderken bu kez avlandı

İHA
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Giriş: 07.12.2020 10:50
Güncelleme:07.12.2020 11:10
Son dakika haberi... Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde kümeslere defalarca saldıran ve köylünün korkulu rüyası haline gelen tilki avlanmaya giderken bu kez avlandı.

Son dakika haberi... Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde kümeslere defalarca saldıran ve köylünün korkulu rüyası haline gelen tilki avlanmaya giderken bu kez avlandı.

Köylünün korkulu rüyası olmuştu! Ava giderken bu kez avlandı KÖYLÜNÜN KORKULU RÜYASI OLMUŞTU! AVA GİDERKEN BU KEZ AVLANDI

Korkulu rüya olmuştu! Ava giderken...
Korkulu rüya olmuştu! Ava giderken...
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