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Korkulu rüya haline gelmişti! Ava giderken bu kez avlandı
Son dakika haberi... Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde kümeslere defalarca saldıran ve köylünün korkulu rüyası haline gelen tilki avlanmaya giderken bu kez avlandı.
Son dakika haberi... Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde kümeslere defalarca saldıran ve köylünün korkulu rüyası haline gelen tilki avlanmaya giderken bu kez avlandı.