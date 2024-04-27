27 Nisan 2024, Cumartesi
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Korhan Berzeg gizemiyle ilgili flaş gelişme: DNA'sı kızıyla...
Balıkesir'in Gönen ilçesinde tatil için geldiği yazlık evinden, 'Tina' isimli köpeğiyle ayrıldıktan sonra haber alınamayan ve evinin 3,5 kilometre uzağındaki dere kenarında 312 gün sonra kimlik, ehliyet, banka, kredi kartları ve kıyafet parçaları ile kendisine ait olduğu düşünülen kemik parçaları bulunan Korhan Berzeg'i (84) arama çalışmaları devam ederken, gelen son dakika bilgisine göre; Berzeg'in DNA'sının kızıyla eşleştiği öğrenildi. Detayları A Haber muhabiri Yusuf Gül aktardı...