Köprü inşaatı çürümeye terk edildi! Adana Belediyesi'nde yarım kalan projeler

CHP’li Adana Büyükşehir Belediyesi yarım kalan projelerle gündemde kalmaya devam ediyor. Devlet Bahçeli köprüsü gibi merkez Seyhan ve Yüreğir ilçelerini birbirine bağlayacak Yavuzlar Köprüsü de kaderine terk edildi. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur, detayları canlı yayında aktardı.

CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi yarım kalan projelerle gündemde kalmaya devam ediyor. Devlet Bahçeli köprüsü gibi merkez Seyhan ve Yüreğir ilçelerini birbirine bağlayacak Yavuzlar Köprüsü de kaderine terk edildi. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur, detayları canlı yayında aktardı.