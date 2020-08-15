CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi kanalizasyon sorununa duyarsız! Vatandaşlardan Zeydan Karalar'a tepki

Adana'da bir apartmanın zemin katını kanalizasyon suyu bastı. Bina sakinleri durumu CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi ekiplerine bildirdi ancak belediyeden günlerdir gelen oldu. Bir bina sakini, "Bize seçim öncesi denilmişti ki Adana'ya adam gibi belediye başkanı... İşte Zeydan Karalar... Bize yaşattığı durum burada." diyerek tepki gösterdi. Öte yandan son 15 ayda 3 defa kanalizasyonun taştığı bildirildi. A Haber muhabiri rezilliğin detaylarını anlattı...

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir binanın zemin katında bulunan daireden kanalizasyon suyu taştı. Zemin katı kaplayan kanalizasyon suyu nedeniyle çevreye pis koku yayılmaya başladı.

Bina sakini, "Belediyemize, ASKİ'ye ayın 11'inde kayıt oluşturduğum halde halen daha gelip ilgilenen olmadı. Burada tam 52 daire var. Bu 52 dairede oturan insanlar bu pisliğin kokusunu bu pisliği çekiyor." diyerek isyan etti.

Başka bir bina sakini ise, "Sorun apartmanımızdaki rogarın taşmasından dolayı zemin katı pislik basıyor. Rogarın gönderdiği pislik geri tepiyor." dedi.