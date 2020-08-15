15 Ağustos 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi kanalizasyon sorununa duyarsız! Vatandaşlardan Zeydan Karalar'a tepki

CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi kanalizasyon sorununa duyarsız! Vatandaşlardan Zeydan Karalar'a tepki

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.08.2020 13:16
Güncelleme:15.08.2020 13:30
Adana'da bir apartmanın zemin katını kanalizasyon suyu bastı. Bina sakinleri durumu CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi ekiplerine bildirdi ancak belediyeden günlerdir gelen oldu. Bir bina sakini, "Bize seçim öncesi denilmişti ki Adana'ya adam gibi belediye başkanı... İşte Zeydan Karalar... Bize yaşattığı durum burada." diyerek tepki gösterdi. Öte yandan son 15 ayda 3 defa kanalizasyonun taştığı bildirildi. A Haber muhabiri rezilliğin detaylarını anlattı...

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir binanın zemin katında bulunan daireden kanalizasyon suyu taştı. Zemin katı kaplayan kanalizasyon suyu nedeniyle çevreye pis koku yayılmaya başladı.

Bina sakini, "Belediyemize, ASKİ'ye ayın 11'inde kayıt oluşturduğum halde halen daha gelip ilgilenen olmadı. Burada tam 52 daire var. Bu 52 dairede oturan insanlar bu pisliğin kokusunu bu pisliği çekiyor." diyerek isyan etti.

Başka bir bina sakini ise, "Sorun apartmanımızdaki rogarın taşmasından dolayı zemin katı pislik basıyor. Rogarın gönderdiği pislik geri tepiyor." dedi.

CHPli Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar yine kendini rezil etti CHP'Lİ ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ZEYDAN KARALAR YİNE KENDİNİ REZİL ETTİ
CHPli başkan Zeydan Karalar’ın ‘haciz mağduru’ maskesi düştü! AK Parti Grup Başkanvekili belgeleriyle açıkladı CHP'Lİ BAŞKAN ZEYDAN KARALAR'IN 'HACİZ MAĞDURU' MASKESİ DÜŞTÜ! AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ BELGELERİYLE AÇIKLADI
AK Partili Mehmet Özhasekiden CHPli Zeydan Karalara: Bu durum olsa olsa iş bilmezliktir, beceriksizliktir AK PARTİLİ MEHMET ÖZHASEKİ'DEN CHP'Lİ ZEYDAN KARALAR'A: BU DURUM OLSA OLSA İŞ BİLMEZLİKTİR, BECERİKSİZLİKTİR
CHPli Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalardan büyük vicdansızlık! CHP'Lİ ADANA BELEDİYE BAŞKANI ZEYDAN KARALAR'DAN BÜYÜK VİCDANSIZLIK!

CHP'li belediye kanalizasyon sorununa duyarsız!
CHP'li belediye kanalizasyon sorununa duyarsız!
Muharrem İnce ihraç edilecek mi? Kılıçdaroğlu'ndan 'İnce' ayar
Muharrem İnce ihraç edilecek mi? Kılıçdaroğlu'ndan 'İnce' ayar
FETÖ'cü Batmaz'dan Emlakçıyım savunması
FETÖ'cü Batmaz'dan "Emlakçıyım" savunması
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail-BAE anlaşmasına tepki
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail-BAE anlaşmasına tepki
Bakırköy'de hayata geçirilmeyen hayali projeler!
Bakırköy'de hayata geçirilmeyen hayali projeler!
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Turgut Reis paylaşımı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Turgut Reis paylaşımı
İzmir'de bir zam da toplu ulaşıma!
İzmir'de bir zam da toplu ulaşıma!
Türkiye'ye kınama çağrısı destek görmedi
Türkiye'ye kınama çağrısı destek görmedi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Maduro ile görüştü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Maduro ile görüştü
İsrail-BAE anlaşması ne anlama geliyor?
İsrail-BAE anlaşması ne anlama geliyor?
Bakanlık gurur veren görüntüleri paylaştı!
Bakanlık gurur veren görüntüleri paylaştı!
Kemal Reis'ten Türk milletine selam!
Kemal Reis'ten Türk milletine selam!
Daha Fazla Video Göster