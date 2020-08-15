VATANDAŞLAR İSYAN ETTİ

Öte yandan Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir binanın zemin katında bulunan daireden kanalizasyon suyu taştı. Zemin katı kaplayan kanalizasyon suyu nedeniyle çevreye pis koku yayılmaya başladı.

Bina sakini, "Belediyemize, ASKİ'ye ayın 11'inde kayıt oluşturduğum halde halen daha gelip ilgilenen olmadı. Burada tam 52 daire var. Bu 52 dairede oturan insanlar bu pisliğin kokusunu bu pisliği çekiyor." diyerek isyan etti.

Başka bir bina sakini ise, "Sorun apartmanımızdaki rogarın taşmasından dolayı zemin katı pislik basıyor. Rogarın gönderdiği pislik geri tepiyor." dedi.