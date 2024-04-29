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Sahte kozmetik ürünleri nasıl anlaşılır?

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.04.2024 12:06
Yaz sezonu yaklaşırken güneş kremine de talep arttı. Bununla birlikte piyasaya sürülen sağlığa zararlı sahte ürünlerde de artış yaşandı. Uzmanlar her yerden kozmetik ürünü almayın uyarısında bulundu.
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Sahte kozmetik ürünleri nasıl anlaşılır?
Sahte kozmetik ürünleri nasıl anlaşılır?
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