Sahte kozmetik ürünleri nasıl anlaşılır?

Yaz sezonu yaklaşırken güneş kremine de talep arttı. Bununla birlikte piyasaya sürülen sağlığa zararlı sahte ürünlerde de artış yaşandı. Uzmanlar her yerden kozmetik ürünü almayın uyarısında bulundu.

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