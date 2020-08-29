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CHP Adana İl Başkanlığından skandal paylaşım! DHKP-C'li Ebru Timtik'e resmi hesaptan kutsama

Cumhuriyet savcısı ’ın şehit edilmesinin ardından gözaltına alınarak tutuklanan avukatlardan DHKP-C terör örgütünün talimatıyla cezaevinde 238 gündür tuttuğu ölüm orucu sonrası hayatını kaybetmişti. İl Başkanlığının resmi Twitter hesabından Timtik’i kutsayan bir mesaj paylaşıldı. Mesajda, “Onurlu avukatlık mesleğini icra ederken tutuklanan ve adaletsizliğe karşı bedenini açlığa yatıran Ebru Timtik'i kaybetmisiz...Devrimciler ölür Devrimler sürer...” denildi. Sabah'tan Sema Alim Dalgıç'ın haberi...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.08.2020 Güncelleme Tarihi: 29.08.2020
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CHP Adana İl Başkanlığından skandal paylaşım! DHKP-C'li Ebru Timtik'e resmi hesaptan kutsama

Cumhuriyet savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesinin ardından gözaltına alınarak tutuklanan avukatlardan Ebru Timtik, DHKP-C terör örgütünün talimatıyla girdiği ölüm orucu sonucu hayatını kaybetti.

DHKP-C'NİN TÜRKİYE SORUMLUSUYLA YAKALANMIŞTI
Avukat Ebru Timtik, terör örgütü DHKP-C'nin Türkiye sorumlularından Kamile Kayır'la aynı bölmede yakalanmıştı. Çok sayıda DHKP-C'li teröristin avukatlığını yaptığı belirlenen Timtik, 2019'da düzenlenen operasyonla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

İstanbul Ağır Ceza Mahkemenin gerekçeli kararında, Halkın Hukuk Bürosu'nda avukat olarak çalışan Ebru Timtik "Yakalanan örgüt mensuplarına örgüt talimatlarını ilettiği, örgütle arasındaki irtibatı sağladığı, kuryelik yaptığı" suçlamaları yapılmıştı. 'Örgüt üyeliği' suçundan Ebru Timtik 13 yıl 6 ay, hapse mahkûm edilmişti.

ÖRGÜT TALİMATIYLA ÖLÜM ORUCUNA YATTI
Cezaevine girmesinin ardından örgüt talimatıyla 238 gündür ölüm orucu tutan Ebru Timtik geçtiğimiz gün hayatını kaybetti.

CHP'DEN TERÖRE KUTSAMA
Cumhuriyet Halk Partisi Adana İl Başkanlığı'nın resmi Twitter hesabından Timtik'i kutsayan bir mesaj paylaşıldı. Skandal mesajda, "Onurlu avukatlık mesleğini icra ederken tutuklanan ve adaletsizliğe karşı bedenini açlığa yatıran Ebru Timtik'i kaybetmişiz...Devrimciler ölür Devrimler sürer..." denildi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın skandal tweet ardından CHP Adana İl Başkanlığı yöneticileri hakkında "Terör propagandası yapmak" suçu kapsamında soruşturma başlatması bekleniyor.

SEMA ALİM DALGIÇ/SABAH

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