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Tekirdağ'da aile katliamı! Eşi ve 5 yaşındaki oğlunu öldürüp intihar etti

ahaber.com.tr
Damla Karasu
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Giriş: 07.05.2024 13:38
Son dakika haberine göre Tekirdağ'da gece saatlerinde korkunç bir olay meydana geldi. 41 yaşındaki Şenol Şirin, tartıştığı eşi Duygu Şirin (35) ile 5 yaşındaki oğlu Ali Emre'yi tabanca ile vurarak öldürdükten sonra intihar etti.
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