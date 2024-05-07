Tekirdağ'da aile katliamı! Eşi ve 5 yaşındaki oğlunu öldürüp intihar etti

Son dakika haberine göre Tekirdağ'da gece saatlerinde korkunç bir olay meydana geldi. 41 yaşındaki Şenol Şirin, tartıştığı eşi Duygu Şirin (35) ile 5 yaşındaki oğlu Ali Emre'yi tabanca ile vurarak öldürdükten sonra intihar etti.

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