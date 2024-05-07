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İzban treni raydan çıktı yolcular tahliye edildi! Tren havadan görüntülendi

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 07.05.2024 14:36
Güncelleme:07.05.2024 14:36
İzmir Konak'ta seyir halindeki İzmir Banliyö Sistemi, Alsancak makas bölgesinde raydan çıktı. Acil çıkış kapsında tahliye edilen yüzlerce yolcu raylar üzerinde yürüyerek bölgeden uzaklaştı.
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İzban treni raydan çıktı yolcular tahliye edildi!
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