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İstanbul'da yangın paniği! Demirler kesilerek kurtarıldı

İHA
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Giriş: 07.05.2024 13:18
İstanbul Bağcılar'da bulunan 5 katlı bir binanın bodrum katında yangın çıktı. Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi gelirken, anne ve 2 çocuğu dairenin demir parmaklıkları kesilerek kurtarıldı.
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