07 Mayıs 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Eyüpsultan'da lisede dehşet: Okuldan atılan öğrenci okul müdürünü silahla vurdu

Eyüpsultan'da lisede dehşet: Okuldan atılan öğrenci okul müdürünü silahla vurdu

İHA
ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.05.2024 14:26
Güncelleme:07.05.2024 14:26
Eyüpsultan’da yabancı uyruklu öğrenci, liseden atılmasından sorumlu tuttuğu okul müdürü İbrahim Oktugan’a silahla 5 el ateş etti. Odasında uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan okul müdürü hastaneye kaldırılırken, şüpheli olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Gaziantep’teki feci kaza ile ilgili yeni gelişme!
Gaziantep'teki feci kaza ile ilgili yeni gelişme!
26 senelik hayat arkadaşımdı, ben öldürmedim
"26 senelik hayat arkadaşımdı, ben öldürmedim"
Aile Vizyon Belgesi’nin detayları belli oluyor!
Aile Vizyon Belgesi’nin detayları belli oluyor!
İzban treni raydan çıktı yolcular tahliye edildi!
İzban treni raydan çıktı yolcular tahliye edildi!
Eyüpsultan’da lisede dehşet!
Eyüpsultan'da lisede dehşet!
Beş yaşında direksiyon başına geçtiler
Beş yaşında direksiyon başına geçtiler
Eşi ve 5 yaşındaki oğlunu öldürüp intihar etti
Eşi ve 5 yaşındaki oğlunu öldürüp intihar etti
İstanbul’da yangın paniği!
İstanbul'da yangın paniği!
Devrilen kum yüklü kamyonun sürücüsü ağır yaralandı
Devrilen kum yüklü kamyonun sürücüsü ağır yaralandı
Tekirdağ’da çarpışan motosikletlerin sürücüleri yaralandı
Tekirdağ'da çarpışan motosikletlerin sürücüleri yaralandı
İhmaller zincirinde yitip giden hayatlar!
İhmaller zincirinde yitip giden hayatlar!
Karaya oturan gemiyi kurtarma çalışmaları!
Karaya oturan gemiyi kurtarma çalışmaları!
Daha Fazla Video Göster