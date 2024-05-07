07 Mayıs 2024, Salı
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Gaziantep'teki feci kaza ile ilgili yeni gelişme!
Gaziantep'te 9 kişinin öldüğü kazayla ilgili gözaltına alınan tanker sürücüsü Mehmet Göğüş tutuklandı, minibüs şoförü Latif Örs ise yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı. Kazaya karışan çimento yüklü araç ise kazadan dakikalar önce görüntülendi.