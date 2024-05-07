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Aile Vizyon Belgesi’nin detayları belli oluyor! Eylem planı 15 Mayıs’ta kamuoyu ile paylaşılacak

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 07.05.2024 14:44
Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ile Eylem Planı'nın detayları netleşiyor. 5 stratejik hedefi kapsayan plan 15 Mayıs'ta kamuoyuyla paylaşılacak. İşte tüm detaylar…
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