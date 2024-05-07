Aile Vizyon Belgesi’nin detayları belli oluyor! Eylem planı 15 Mayıs’ta kamuoyu ile paylaşılacak

Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ile Eylem Planı'nın detayları netleşiyor. 5 stratejik hedefi kapsayan plan 15 Mayıs'ta kamuoyuyla paylaşılacak. İşte tüm detaylar…

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN