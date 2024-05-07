07 Mayıs 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Beş yaşında direksiyon başına geçtiler

Beş yaşında direksiyon başına geçtiler

İHA
ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.05.2024 14:04
Aydın’da çocuklarda trafik bilincinin oluşturulması amacıyla trafik parkına gelen 38 anasınıfı öğrencisi, direksiyon başına geçti. Aldıkları uygulamalı trafik eğitimlerinin ardından çocuklar, “trafik dedektifi” oldu.
Beş yaşında direksiyon başına geçtiler
Beş yaşında direksiyon başına geçtiler
Eşi ve 5 yaşındaki oğlunu öldürüp intihar etti
Eşi ve 5 yaşındaki oğlunu öldürüp intihar etti
İstanbul’da yangın paniği!
İstanbul'da yangın paniği!
Devrilen kum yüklü kamyonun sürücüsü ağır yaralandı
Devrilen kum yüklü kamyonun sürücüsü ağır yaralandı
Tekirdağ’da çarpışan motosikletlerin sürücüleri yaralandı
Tekirdağ'da çarpışan motosikletlerin sürücüleri yaralandı
İhmaller zincirinde yitip giden hayatlar!
İhmaller zincirinde yitip giden hayatlar!
Karaya oturan gemiyi kurtarma çalışmaları!
Karaya oturan gemiyi kurtarma çalışmaları!
Niğde’de eski sevgili cinayeti
Niğde'de eski sevgili cinayeti
671 yıldır bu kazanlar kaynıyor!
671 yıldır bu kazanlar kaynıyor!
Kaç öğretmen atanacak? Bakan Tekin duyurdu
Kaç öğretmen atanacak? Bakan Tekin duyurdu
Bayıltana kadar dövdü, yol kenarına bıraktı
Bayıltana kadar dövdü, yol kenarına bıraktı
5 yaşındaki ikiz kardeşlerin resimleri hayran bırakıyor
5 yaşındaki ikiz kardeşlerin resimleri hayran bırakıyor
Daha Fazla Video Göster