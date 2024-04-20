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Kastamonu’da fırtına binaların çatıları uçurdu

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 20.04.2024 16:58
Kastamonu’da etkili olan fırtına sebebiyle bazı binaların çatıları uçtu. Bir binanın çatısının uçma anı ise vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
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