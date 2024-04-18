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Kartal'da otomobilin çarptığı genç metrelerce havaya uçtu

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 18.04.2024 15:39
Kartal’da, iddiaya göre, bir binada uyuşturucu madde kullanan 1 kız, 3 erkek arasında kavga çıktı. Çığlık üzerine mahalle sokağa dökülürken, şahıslar polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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