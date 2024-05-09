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Kartal'da haraç alamadığı dükkana uzun namlulu silahla ateş açtı

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 09.05.2024 10:05
Kartal'da bir dükkandan haraç alamayan kimliği belirsiz kişiler, aynı dükkana uzun namlulu silahla saldırı düzenledi. Yaşanılan saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kartal’da haraç alamadığı dükkana silahla ateş açtı
Kartal'da haraç alamadığı dükkana silahla ateş açtı
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