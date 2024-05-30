31 Mayıs 2024, Cuma
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Pendik'te 16 parçaya bölünmüş ceset soruşturmasında flaş gelişme! Katil yakın arkadaşı çıktı
İstanbul Pendik'te geçtiğimiz gün 4 farklı konteynerde 16 parçaya ayrılmış şekilde bulunan ceset soruşturmasında 1 kişi tutuklandı. Tutuklanan Bilal D. ile öldürülen Nihat Salih'in önceden tanıştığı ve olay günü ile ilgili yapılan soruşturmada Bilal D.'nin beyaz kovanın yanı sıra bir çuvalı sürükleyerek konteynere attığı yönünde bilgi edinildi. Ayrıca yapılan incelemede B.D.'nin evinde balta ve Nihat Salih'e ait DNA'lar bulundu. Tutuklanan Bilal D., ifadesinde olay günü yaşananları anlattı. Öte yandan 79 yaşındaki Nihat Salih'in cinayet zanlısı yakın arkadaşı çıktı.