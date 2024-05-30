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Kullandığı lüks araç hayatını kararttı! Teknik hata yüzünden omurgası kırıldı

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 30.05.2024 16:40
Aydın Aras isimli vatandaş Adana'da lüks marka otomobiliyle otoyolda giderken iddiaya göre aracın direksiyonu kilitlendi. Savrulan araç dönerek çelik bariyerlere çarptı. Markaya karşı hukuk mücadelesi başlatan Aydın Aras, "Teknik hatadan dolayı üç ay hastanede tedavi gördüm. Omurga kemiğim kırıldı, on platin takıldı" dedi.
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