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Beşiktaş'taki gece kulübü yangını | 29 kişinin can verdiği olayla ilgili 9 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.05.2024 15:30
Beşiktaş'ta gece kulübünde tadilat sırasında çıkan ve 29 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangına ilişkin 9 şüpheli için ayrı ayrı 22,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı
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