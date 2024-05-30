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Şehirden kaçıp bir günlüğüne köy hayatı yaşamak! Ekibimiz köyün kadınları ile gözleme yaptı

ahaber.com.tr
Pınar Özenç
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Giriş: 30.05.2024 16:39
Büyükşehirlerdeki hayattan bunalanlar "köy hayatı" hayali ile yaşıyor. Ekibimiz bu hayalin peşine düşüp Bursa'nın Kocakovacık Köyü'ne gitti, bir günlüğüne köy hayatı yaşadı. İşte o renkli görüntüler…
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