Şehirden kaçıp bir günlüğüne köy hayatı yaşamak! Ekibimiz köyün kadınları ile gözleme yaptı

Büyükşehirlerdeki hayattan bunalanlar "köy hayatı" hayali ile yaşıyor. Ekibimiz bu hayalin peşine düşüp Bursa'nın Kocakovacık Köyü'ne gitti, bir günlüğüne köy hayatı yaşadı. İşte o renkli görüntüler…

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