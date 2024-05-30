Çankırı’nın asker balıklar efsanesi! Yerel halk balıkları kutsal kabul ediyor

Çankırı'nın Atkaracalar ilçesine bağlı Ilıpınar Köyü’nde, Çanakkale Cephesi'nde savaştığına inanılan ve vücutlarının çeşitli yerinde yaralar bulunan balıklar, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Suyunun da şifalı olduğunu duyanlar soluğu Çankırı’da alıyor.

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