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Karşıyaka stadyumunun inşası yılan hikayesine döndü

A Haber
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Giriş: 16.11.2022 12:36
Karşıyaka stadyumunun inşası İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin itirazı üzerine iptal edilmişti.  Ancak sonrasında belediyeden de stadyum inşasına yönelik bir adım gelmedi. Karşıyaka stadyumunun inşası neden başlamadı? A Haber muhabiri Tayfun Er detayları aktardı. AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Didem Keseli konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
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