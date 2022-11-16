16 Kasım 2022, Çarşamba
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Karşıyaka stadyumunun inşası yılan hikayesine döndü
Karşıyaka stadyumunun inşası İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin itirazı üzerine iptal edilmişti. Ancak sonrasında belediyeden de stadyum inşasına yönelik bir adım gelmedi. Karşıyaka stadyumunun inşası neden başlamadı? A Haber muhabiri Tayfun Er detayları aktardı. AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Didem Keseli konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.