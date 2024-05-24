24 Mayıs 2024, Cuma
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Karabük'te sağanak su baskınlarına sebep oldu!
İlçede akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Bazı ev ve iş yerlerini su basarken bir tarihi konağın istinat duvarı çöktü. Şiddetli rüzgarın da etkisiyle, Emek Mahallesi'nde kaldırımda bulunan bir ağaç devrildi. Sağanak caddelerde su birikintilerine sebep olurken, sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti.