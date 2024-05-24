24 Mayıs 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Karabük'te sağanak su baskınlarına sebep oldu!

ahaber.com.tr
DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.05.2024 01:44
İlçede akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Bazı ev ve iş yerlerini su basarken bir tarihi konağın istinat duvarı çöktü. Şiddetli rüzgarın da etkisiyle, Emek Mahallesi'nde kaldırımda bulunan bir ağaç devrildi. Sağanak caddelerde su birikintilerine sebep olurken, sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Cezaevinde mahkumlardan biri kendini yaktı!
Cezaevinde mahkumlardan biri kendini yaktı!
Karabük’te sağanak su baskınlarına sebep oldu!
Karabük'te sağanak su baskınlarına sebep oldu!
Muş Vakfı başarılı öğrencileri İstanbul’da ağırladı!
Muş Vakfı başarılı öğrencileri İstanbul'da ağırladı!
Ehliyetsiz genç karşı şeride geçip kazaya neden oldu!
Ehliyetsiz genç karşı şeride geçip kazaya neden oldu!
Eski sevgilinin tüfekle saldırısı kamerada!
Eski sevgilinin tüfekle saldırısı kamerada!
İstanbul’da pastaneye silahlı saldırı!
İstanbul'da pastaneye silahlı saldırı!
Metro’da genç kız raylara atlayarak intihar etti
Metro'da genç kız raylara atlayarak intihar etti
Başıboş sokak köpekleri düzenlemesinde son aşama!
Başıboş sokak köpekleri düzenlemesinde son aşama!
Eyüpsultan’daki ölümlü kazada yeni gelişme!
Eyüpsultan'daki ölümlü kazada yeni gelişme!
Meteoroloji il il sayıp uyarmıştı!
Meteoroloji il il sayıp uyarmıştı!
Çorum’da korkutan deprem!
Çorum'da korkutan deprem!
Otobüsten düşen adamın ayağı tekerleğin altında kaldı
Otobüsten düşen adamın ayağı tekerleğin altında kaldı
Daha Fazla Video Göster