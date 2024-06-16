İstanbul'un sembol noktalarında bayram! Tarihi yarımadada bayram hareketliliği

Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte pek çok noktada tatlı bir telaş hakim. Tarihi Yarımada da, normalde megakentin en yoğun noktalarından. Peki şu anda durum nasıl? Bayramda kalabalık var mı? Detayları A Haber muhabiri Esra Akyürek aktardı.

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