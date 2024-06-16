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İstanbul'un sembol noktalarında bayram! Tarihi yarımadada bayram hareketliliği

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 16.06.2024 12:57
Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte pek çok noktada tatlı bir telaş hakim. Tarihi Yarımada da, normalde megakentin en yoğun noktalarından. Peki şu anda durum nasıl? Bayramda kalabalık var mı? Detayları A Haber muhabiri Esra Akyürek aktardı.
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