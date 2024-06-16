16 Haziran 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Sedef Güler cinayetinde bir numaralı şüpheli Edirne’de yakalandı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.06.2024 12:52
İstanbul Büyükçekmece’de denizde halıya sarılı halde cesedi bulunan 24 yaşındaki Sedef Güler’in katili Edirne'de sınırda yakalandı. Yakalanan Yavuz G. "Alkol ve uyuşturucu kullanmaları sonrası sabah Sedef Güler'in nefes almadığını fark ederek, Güler'i halıya sarıp denize attığı" yönünde itirafta bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gurbet şarkısı nasıl yazıldı?
Gurbet şarkısı nasıl yazıldı?
Tarihi yarımadada bayram hareketliliği
Tarihi yarımadada bayram hareketliliği
Karadeniz’e giren 16 yaşındaki çocuk kayboldu
Karadeniz'e giren 16 yaşındaki çocuk kayboldu
Sedef Güler cinayetinde...
Sedef Güler cinayetinde...
Bayramda da görev başındalar
Bayramda da görev başındalar
Yollarda denetimler sürüyor!
Yollarda denetimler sürüyor!
Kurban eti nasıl tüketilmeli?
Kurban eti nasıl tüketilmeli?
Ustaların dizelerinde bayram coşkusu
Ustaların dizelerinde bayram coşkusu
A Haber drone kamerasından İstanbul!
A Haber drone kamerasından İstanbul!
Babanıza en son ne zaman seni seviyorum dediniz?
Babanıza en son ne zaman seni seviyorum dediniz?
Yurtta Kurban Bayram heyecanı!
Yurtta Kurban Bayram heyecanı!
Teşrik tekbiri nedir? Ne zamana kadar sürer?
Teşrik tekbiri nedir? Ne zamana kadar sürer?
Daha Fazla Video Göster