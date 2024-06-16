16 Haziran 2024, Pazar
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Sedef Güler cinayetinde bir numaralı şüpheli Edirne’de yakalandı
İstanbul Büyükçekmece’de denizde halıya sarılı halde cesedi bulunan 24 yaşındaki Sedef Güler’in katili Edirne'de sınırda yakalandı. Yakalanan Yavuz G. "Alkol ve uyuşturucu kullanmaları sonrası sabah Sedef Güler'in nefes almadığını fark ederek, Güler'i halıya sarıp denize attığı" yönünde itirafta bulundu.