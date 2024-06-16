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Bayramın ilk günü Konyaaltı'na akın! Antalya'nın dünyaca ünlü plajında yoğunluk yaşanıyor

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 16.06.2024 13:39
Son dakika haberleri… Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Plajı'na bayramın ilk gününde sıcak havada akın edildi. Sahil doldu taştı. A Haber muhabiri Hakan Gürkan detayları aktardı.
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