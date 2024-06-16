Bayramın olmazsa olmazı kavurma! Kurban etinden lezzetli kavurma yapmanın püf noktaları neler?

A Haber ekipleri yurdun dört bir yanından Kurban Bayramı’nın heyecanını ekranlara taşıyor. Samsun'da kurbanın ilk etinden kadınlar kavurma yapıyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan aktardı.

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