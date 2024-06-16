Gurbet şarkısı nasıl yazıldı? İşte hikayesi…

Türk müziğinin usta ismi Özdemir Erdoğan bize birbirinden özel eserler bıraktı. O kıymetli mirasın arasında öyle bir şarkı var ki etkisini hala sürdürüyor. İşte Özdemir Erdoğan'ın unutulmayan Gurbet şarkısının hikayesi...

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