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Gurbet şarkısı nasıl yazıldı? İşte hikayesi…

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.06.2024 12:58
Türk müziğinin usta ismi Özdemir Erdoğan bize birbirinden özel eserler bıraktı. O kıymetli mirasın arasında öyle bir şarkı var ki etkisini hala sürdürüyor. İşte Özdemir Erdoğan'ın unutulmayan Gurbet şarkısının hikayesi...
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