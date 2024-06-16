16 Haziran 2024, Pazar
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Bayram tatili ve sıcak ilçeyi sessizliğe bürüdü
Adana'nın Kozan ilçesinde hava sıcaklığı nem ile birlikte 50 derece hissedilince Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen vatandaşlar yayla ve denizlere akın etti, ilçe sessizliğe büründü.