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İtfaiye ekipleri Kurban Bayramı'nı görev başında karşıladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.06.2024 12:50
Bazı meslekler bayramı mesai başında geçiriyor. A Haber muhabiri Selman Kutlu detayları aktardı.
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