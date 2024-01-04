04 Ocak 2024, Perşembe
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Kar tüplerinde eğlence! "Yılan Dağ" macerası kamerada
Heyecan verici kar eğlencesinin adresi Çin. "Yılan Dağ" macerası adı verilen oyun, kar severlerin ilgi odağı oldu. Kar tüplerine binen ziyaretçiler kar pisti boyunca kıvrımlar oluşturarak ilerledi. O anların tadını doyasıya çıkararak unutulmaz anlar yaşadılar.