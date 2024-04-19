19 Nisan 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Kamyonete çarpan kamyon refüje devrildi: 2 kişi yaralandı, 1 köpek telef oldu

Kamyonete çarpan kamyon refüje devrildi: 2 kişi yaralandı, 1 köpek telef oldu

ahaber.com.tr
İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.04.2024 12:02
Manavgat ilçesinde toprak yüklü kamyonun kamyonete çarptıktan sonra devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kamyondaki toprağın etrafa saçıldığı kazada, kamyonun çarptığı sokak köpeği de telef oldu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kamyonete çarpan kamyon refüje devrildi!
Kamyonete çarpan kamyon refüje devrildi!
İzmir’de korkutan deprem! AFAD duyurdu....
İzmir'de korkutan deprem! AFAD duyurdu....
Kaçak kazı yaptığı çukurda yakalandı!
Kaçak kazı yaptığı çukurda yakalandı!
Çarptığı otomobili 50 metre sürükledi!
Çarptığı otomobili 50 metre sürükledi!
Görüntüler Afrika değil Türkiye’den
Görüntüler Afrika değil Türkiye’den
Korkutucu depremin izleri!
Korkutucu depremin izleri!
Türkiye’den kutupları aratmayan görüntüler!
Türkiye'den kutupları aratmayan görüntüler!
Holding binasına silahlı saldırı!
Holding binasına silahlı saldırı!
Tokat’ta deprem! 2 bin yıllık köprüde çatlak yok
Tokat'ta deprem! 2 bin yıllık köprüde çatlak yok
Kazdağları’nda baharın binbir tonu!
Kazdağları'nda baharın binbir tonu!
Otobüs bahçe duvarına çarptı!
Otobüs bahçe duvarına çarptı!
5 metre karda yol açma çalışması!
5 metre karda yol açma çalışması!
Daha Fazla Video Göster