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Kaçak kazı yaptığı çukurda böyle yakalandı: Delik deşik etmişler

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 19.04.2024 11:25
Son dakika haberleri... Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde tarihi eser operasyonunda 1 kişi metrelerce kazılan kuyuda suçüstü yakalandığı anlar kameralara yansıdı.
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